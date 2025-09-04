Polistena, la famiglia Floccari dona lo studio e la biblioteca del compianto professore alla Fondazione Girolamo Tripodi

La Fondazione Girolamo Tripodi comunica che “la sig.ra D’Agostino Mara ved. Floccari unitamente ai sig.ri Floccari Fabrizio, Fulvio, Federico, Fiorenzo hanno voluto donare lo studio e la biblioteca del compianto marito e padre prof. Antonio Floccari alla Fondazione Girolamo Tripodi. È questa una scelta di grande generosità e fiducia che ci riempie di orgoglio e di responsabilità, anche perché Antonio Floccari, professore, amministratore e scrittore, rappresenta una figura importante della più recente storia culturale e politica polistenese”.

“Il fatto che la famiglia del prof. Floccari abbia deciso di destinare alla nostra Fondazione alcuni dei beni di Antonio a cui lui era profondamente legato, costituisce un attestato ed un riconoscimento al grande lavoro sociale e culturale, che in questi anni la Fondazione ha svolto a Polistena, nonostante l’ostracismo ed il boicottaggio permanenti da parte del sindaco attuale dell’amministrazione comunale di Polistena, e che ha riscosso unanimi consensi nella società polistenese” continua la nota.

“Ci piace ricordare che l’ultimo impegno letterario di Antonio Floccari, scomparso nel 2021, è stato la stesura del libro “GIROLAMO TRIPODI E POLISTENA. Una vita per l’emancipazione di un popolo”, che la Fondazione Girolamo Tripodi e la Città del Sole Edizioni hanno pubblicato postumo, che rappresenta una bella biografia di Girolamo Tripodi, specialmente per quanto riguarda la sua attività amministrativa di Sindaco Storico di Polistena. In seguito alla donazione decisa dalla famiglia di Antonio Floccari lo studio e la biblioteca nei giorni scorsi sono stati trasferiti e sistemati presso la sede della Fondazione a Polistena in Via Giuseppe Lombardi n. 10”.

La Fondazione Girolamo Tripodi “ringrazia calorosamente i congiunti del prof. Antonio Floccari per la stima e la fiducia dimostrati nei confronti della Fondazione, ad ulteriore conferma del plauso generale che riscuotono nella realtà polistenese le attività svolte dalla Fondazione, ed assicura che i beni saranno custoditi con la massima cura e attenzione”.