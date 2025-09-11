Pellaro, il Balenando in Burrasca Summer celebra il mare con LAV e tour in canoa

Nuovo appuntamento sul lungomare di Pellaro con gli eventi del Balenando in Burrasca Festival nella sua edizione Summer. In un luogo che fa del mare la sua attrattiva principale, il festival promuove assieme ai volontari della LAV e alle associazioni Dragon Team RC e Aspromonte Wild due momenti molto significativi:

la promozione della campagna “Il mare è la loro casa”, azione di sensibilizzazione per bambini e famiglie al rispetto degli animali del mare e del litorale

e un Tour in canoa per chi vuole vivere da un’altra angolazione le bellezze del mare di Pellaro.

L’associazione Adexo che promuove il festival focalizza spesso l’attenzione sulle tematiche ambientaliste che fanno parte integrante della sua mission culturale e di inclusione sociale e anche animale.

Nasce da questo impegno l’idea di promuovere con il supporto operativo della LAV e di Dragon Team RC con AspromonteWIld queste nuove iniziative che integrano un lungo programma del festival, avviato a luglio e pensato per tutti: teatro, musica, spettacoli, attività per bambini, laboratori, sport, escursioni e benessere, educazione ambientale, turismo ed economia locale.

L’Appuntamento è fissato per sabato mattina 13 settembre nella zona antistante il chiosco sul mare sul Lungomare Paolo Latella n. 123. Qui verranno distribuiti i materiali della campagna nazionale della Lav “Il mare è la loro casa” che ha fatto tappa con numerose iniziative in tutta Italia per insegnare a bambini e famiglie il rispetto di tutti gli abitanti del mare e della costa. Obiettivo educare i più piccoli ad essere consapevoli di tutte le forme di vita che popolano il nostro pianeta con un focus sugli animali del mare: granchi, pesci, meduse, ricci, paguri che quotidianamente si incontrano facendo un bagno tra le onde del mare o prendendo il sole sulla spiaggia. Per ricordare che il mare è la loro casa, e che noi esseri umani dobbiamo entrarci in punta di piedi, con educazione e attenzione. Un modo per difendere l’ecosistema delle coste e per lanciare un messaggio importante: educare i giovanissimi a giochi senza crudeltà. Gli animali di qualsiasi specie devono essere rispettati ed è importante evitare di toccarli e catturarli, se non si vuole rischiare di causare loro danni irreparabili.

Alle ore 9.00 e alle 11.00 sono previsti i due turni con il giro in canoa per vivere il mare in maniera sportiva, tra la bellezza delle onde e l’equilibrio con la natura.

L’appuntamento è a cura di Dragon Team RC con AspomonteWild. Grazie al loro personale altamente qualificato, affiliato FICK e partner da ormai diversi anni nelle iniziative in tema escursionismo-canoa-kayak, intende promuovere le attività all’aperto in ambiente marino.

Il giro in canoa avrà posti limitati per cui è necessaria la prenotazione al 376 031 9612.

Un appuntamento speciale del Balenando in Burrasca nella sua edizione speciale estiva denominata Summer, realizzata dall’associazione Adexo APS e sostenuto con l’avviso pubblico Estate nei Quartieri POC_RC I.3.1.e del Comune di Reggio Calabria per la rivitalizzazione dei quartieri periferici reggini con un programma ricco e variegato che alterna appuntamenti pensati per tutti: teatro, musica, spettacoli, attività per bambini, laboratori, sport, escursioni e benessere, educazione ambientale, turismo ed economia locale.