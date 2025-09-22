Pallone d’Oro, la brutta copia degli Oscar: un’attesa straziante per un premio che ha perso il suo fascino

Qualche minuto prima delle 23:00, dopo un’attesa straziante durata diverse ore, Ousamne Dembelè è stato premiato come Pallone d’Oro 2025. Finalmente. I primi nomi della top 30 sono stati svelati nel pomeriggio, come se interessasse a qualcuno la posizione di Dumfries e altri che non si sa bene perchè vengano inseriti nella short list visto che sappiamo tutti, calciatori compresi, che è un’impresa già entrare nella top 10. Almeno il contentino di finire davanti ad Haaland.

Dal pomeriggio alla sera, un numero imprecisato di ore, nomi rilasciati a spizzichi e bocconi. Per poi arrivare alla vera e propria cerimonia. Quelli prima non interessano a nessuno. Nella diretta ci sono i nomi che contano. E li fanno anche vedere a pagamento su YouTube. Come se qualcuno avesse voglia di pagare per vedere la versione taroccata della Notte degli Oscar che somiglia più a Sanremo, per lunghezza e andirivieni di intermezzi, vecchie glorie e consegne di premi.

Ecco, i premi. Ormai viene premiata qualsiasi cosa: portieri (non sia mai che il Pallone d’Oro potesse vincerlo Donnarumma, decisivo in tutto il cammino del PSG tanto quanto Dembelè), giovani, gol, allenatori, club dell’anno, fair play. Con annesse controparti femminili che, già dai minuti successivi alla consegna, verranno totalmente cancellati dalla memoria degli spettatori.

Dopo aver cenato in totale tranquillità, aver visto la Serie A, aver portato il cane a fare i bisogni, l’ennesimo aggiornamento di uno dei siti che permette la diretta testuale (che fa tanto primi anni 2000), dopo continui filmati e dichiarazioni inutili, regala la top 10 con Ronaldinho a leggere i nomi, uno con più talento nei due denti davanti di gran parte dei calciatori moderni. E non è un discorso di nostalgia.

Quando lo vinse Dinho nel 2005, la Top 10 vedeva nomi del calibro di Lampard, Gerrard, Henry, Shevchenko, Maldini, Adriano, Ibra, Kakà ed Eto’o. Non proprio Nuno Mendes e Cole Palmer, con tutto il rispetto.

Tornando al 2025, lotta a due abbastanza scontata. Il nuovo fenomeno della Spagna Lamine Yamal, trascinatore del Barcellona ma premiato con il Trofeo Kopa del miglior giovane: come il Premio della Critica di Sanremo, indica che sei un fenomeno ma che non vincerai tu quest’anno. Yamal ne vincerà parecchi, l’unica preoccupazione è di finire come Mbappè, sempre spettatore.

Vince Dembelè per i gol pesanti in Champions League e un PSG capace di fare incetta di premi tanto in stagione quanto questa notte. Dembelè che al Barcellona, durante la presentazione, fece fatica a palleggiare, più volte multato per i ritardi agli allenamenti, discontinuo, scostante, a tratti indisponente come pochi e che solo quest’anno Luis Enrique ha trasformato in una macchina da gol. Miglior giocatore al mondo? Meh…

Che poi, cosa premia davvero il Pallone d’Oro: chi vince la Champions? Chi vince di più in stagione? Chi ha la fortuna di essere protagonista nell’annata giusta della sua squadra? Il miglior giocatore al mondo come accadeva quando premiavano Messi anche se in qualche edizione il trofeo lo avrebbe meritato qualcun altro?

La verità è che fra criteri che cambiano (“carattere da leader”, “classe e fair play”), tempistiche infinite, dirette a pagamento e calciatori che sembrano la copia sbiadita dei campioni del passato, il Pallone d’Oro ha perso quell’aura di sacralità che aveva un tempo, simbolo di un calcio che non c’è più.