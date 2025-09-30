Padel, impresa Mirabella: la squadra maschile conquista la Serie C

Una giornata da ricordare per il padel reggino e, in particolare, per il Mirabella, che sabato scorso ha centrato la promozione in Serie C maschile, battendo in trasferta il temibile Vibo Valentia Padel Club. Un successo che corona un percorso iniziato lo scorso 24 maggio e che ha visto la squadra reggina protagonista assoluta nel campionato regionale di Serie D. Il Mirabella ha dominato la fase a gironi, imponendosi a punteggio pieno su tutte le avversarie: Padel Pietrastorta, CKC Padel, RC Padel Academy (tutte di Reggio Calabria), Joy Padel di Gioia Tauro e CT Padel Sacro Cuore di Taurianova.

Superata brillantemente anche la fase a eliminazione diretta, con le vittorie su CT Palmi e, infine, il già citato Vibo Padel Club nello scontro decisivo per la promozione. A comporre la formazione vincente: Raffaele Staglianò, Charly Tabernaverri, Domenico Pizzi, Andrea Giordano, Alessio Romeo, Vittorio Soldatesca, Francesco Laganà, Andrea Biroccio e Fabrizio Scaffidi Ingiona, guidati dal maestro nazionale argentino Mauro Vidal e dall’istruttore- capitano Pietro Pirrello.

Il traguardo raggiunto dalla squadra maschile segue quello già conquistato nel 2024 dalla formazione femminile, confermando il Mirabella come realtà emergente nel panorama padellistico calabrese. Un progetto sportivo partito nel 2021 con la riaffiliazione alla Federtennis e che, in pochi anni, ha dato frutti importanti.

Nel campionato regionale di Serie D 2025 erano iscritte ben 50 squadre, ma solo in quattro hanno ottenuto l’ambita promozione in C: Mirabella, Pegna Padel di Crotone, Giovino Padel di Catanzaro e Rende Dream Team. A rendere ancora più speciale il momento, la presenza a Vibo del Presidente Regionale FITP, Andrea Massimilla, che ha voluto complimentarsi personalmente con i giocatori e lo staff del Mirabella per l’impresa compiuta.

Al termine dell’incontro, il presidente del club, Santo Praticò, ha espresso grande soddisfazione: “vorrei ringraziare tutti i giocatori che hanno creduto nel progetto Famiglia Mirabella, l’istruttore e capitano Pietro Pirrello che, abbandonato il calcio, si è dedicato al padel con passione, e il maestro Mauro Vidal per il prezioso supporto tecnico. Un grazie speciale va anche ai tifosi che ci hanno seguito ovunque e alle aziende che ci sostengono: FG Service, Spartivento Yachts & Charter, Incal Agricola e Bprint. Questo risultato è anche loro“.

La stagione 2025 si chiude dunque con un trionfo, ma l’entusiasmo e la determinazione del Mirabella fanno già pensare a nuove sfide. La Serie C non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un altro grande capitolo.