Operazione Nostalgia a Reggio Calabria, don Zampaglione: “tutto lo sport reggino era in A, ritorneremo!”. E lancia il video-appello

Sabato sera, alle ore 20:00, lo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria tornerà ad ospitare i grandi campioni del calcio, ormai assenti sul manto erboso reggino da troppi anni. Il raduno di “Operazione Nostalgia” farà tappa in riva allo Stretto portando con sé nomi di primo piano quali Roberto Baggio, Francesco Totti, David Trezeguet e vecchie glorie amaranto come gli indimenticabili Cozza, Bianchi, Amoruso e tanti altri.

Don Zampaglione, parroco di Masella, tifosissimo della Reggina e appassionato di calcio, ha lanciato il suo speciale invito a riempire il “Granillo”.

“Siamo entrati nella settimana del raduno a Reggio Calabria e vuole entrare nella storia e prendersi il podio nella storia di ‘Operazione nostalgia’ magari piazzandosi al 2° posto come classifica spettatori. Ad oggi gli spettatori sono 12.000. Anche don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello e direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova sarà presente a questo evento importante di sabato 7 settembre. Sarà una bella giornata di sport per Reggio Calabria – afferma don Giovanni Zampaglione – alla presenza di tantissimi campioni quali Baggio, Totti, Cozza, Amoruso, Di Michele… ritornerò con nostalgia a quei tempi passati e belli per la nostra Reggio (anni 90… Eravamo l’unica città ad avere tutte le squadre in serie A: calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro). Sono convinto che ritorneranno quei tempi!!!“.

Don Giovanni Zampaglione inoltre (assieme ad un super tifoso della Reggina: Francesco Vazzana) ha “lanciato” il suo personale messaggio per riempire il Granillo come ai vecchi tempi…