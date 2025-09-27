NOVA Basket pronta all’esordio nel girone “West” della Serie C 2025-2026

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie C e la NOVA Basket è pronta a scendere in campo per la prima giornata. Domenica i ragazzi del duo Pizzuto-Gentile saranno impegnati in trasferta contro la Cestistica Gioiese, formazione ostica soprattutto tra le mura amiche. Dopo settimane di lavoro intenso tra campo, palestra e amichevoli, la squadra si appresta a fare il proprio debutto stagionale con entusiasmo e determinazione. Sarà subito un test importante per valutare il livello di preparazione e la capacità del gruppo di affrontare partite dall’alto coefficiente di difficoltà.

Queste le parole dei coach Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile alla vigilia: “Domenica inizia finalmente il nostro campionato e lo facciamo affrontando una squadra come la Cestistica Gioiese, che vanta esperienza e qualità. Sarà una partita subito impegnativa, perché giocare a Gioia Tauro non è mai semplice e ci aspettiamo un ambiente caldo e appassionato. Arriviamo a questa prima giornata con tanto entusiasmo e con la consapevolezza che la squadra ha lavorato bene in queste settimane. Sappiamo che il nostro è un gruppo giovane, ma con tanta voglia di crescere e di dimostrare sul campo il proprio valore. Per noi sarà un banco di prova importante: vogliamo partire col piede giusto e costruire fin da subito la nostra identità di squadra, fatta di intensità, energia e unità d’intenti. La Serie C è un campionato duro, lungo e ricco di insidie, ma siamo pronti a giocarcela con grande determinazione”. L’appuntamento è quindi fissato: palla a due domenica alle 18 al Palasport di Gioia Tauro, con la NOVA Basket pronta a dare il via alla sua nuova stagione.