Nova Basket: Francesco Carlo Stella rinnova per la stagione 2025-2026

La NOVA Basket annuncia il rinnovo del proprio capitano, Francesco Carlo Stella, esterno classe 1999 (185 cm per 80 kg), che proseguirà la sua avventura in biancoblù anche nella prima parte della stagione 2025/26. Francesco incarna valori umani importanti come il sacrificio, il rispetto e l’umiltà senza tralasciare l’attaccamento alla maglia e la leadership fondamentali per l’identità del nostro progetto in tutti gli ambiti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Orlandina Basket, Carlo Stella si è misurato anche con il panorama internazionale: nella stagione 2017/18 ha collezionato due presenze in Basketball Champions League, scendendo in campo contro il MHP Riesen e il Gaziantep.

Nella stessa stagione ha fatto parte del roster dell’Orlandina nella Serie A 2018/19. Nel 2019 firma poi per la Cestistica Torrenovese (Serie B Nazionale), spostandosi al PalaTorre, dove disputa 4 partite andando a segno contro Empoli. Dal 2021 è con la NOVA Basket, dove ha trovato la sua “dimensione” come leader in campo e riferimento per la squadra. Nella scorsa stagione ha disputato 26 partite, con una media di quasi 10 punti a gara, accompagnata da preziosi contributi in rimbalzi e assist.

In 16 occasioni ha superato la doppia cifra di punti, toccando il suo massimo personale con 16 punti contro Basket School Gela. Numeri che raccontano la sua crescita tecnica ma non solo, con la sua capacità di trascinare la squadra nei momenti decisivi con intensità, spirito combattivo e presenza mentale.

Il rinnovo del capitano è un atto di continuità significativo per l’intero progetto NOVA Basket. Come sottolineano con emozione coach Pizzuto e il General Manager Gentile: “avere ancora Francesco con noi è una fortuna immensa. Oltre ad essere un ragazzo meraviglioso, è un capitano esemplare, che sa guidare con l’esempio sia in campo che nello spogliatoio. La sua presenza è una chioccia preziosa per i più giovani, che possono crescere ispirandosi alla sua serietà e passione. La NOVA Basket riparte da e con lui, con entusiasmo e fiducia“.