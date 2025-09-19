Nicotera, il 21 settembre la 3ª tappa della Taste Experience Calabria – V Edizione

La Calabria torna protagonista con la terza tappa della Taste Experience Calabria – V Edizione, ospitata il 21 settembre dal Comune di Nicotera, città simbolo della Dieta Mediterranea e custode di un patrimonio enogastronomico unico. Un viaggio nella Calabria a Km0. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi dedicati alla promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio, i borghi autentici, le comunità rurali e le tradizioni che rendono la Calabria una terra ricca di sapori e cultura.

Dieta Mediterranea 4.0: tra innovazione e radici

Il tema centrale dell’appuntamento sarà la Dieta Mediterranea 4.0, un’evoluzione consapevole del modello alimentare tradizionale, che integra sostenibilità, innovazione e benessere. Nicotera, riconosciuta come una delle capitali storiche della Dieta Mediterranea, offrirà il contesto ideale per riflettere su come il cibo possa essere veicolo di salute, identità e sviluppo locale.

Ospiti, laboratori e degustazioni

Durante la giornata, esperti del settore, produttori locali, chef e rappresentanti istituzionali si alterneranno in talk, laboratori del gusto, showcooking e degustazioni. Un’occasione per scoprire i sapori autentici della Calabria, ascoltare le storie di chi lavora la terra e condividere buone pratiche per un’alimentazione consapevole.

Tradizione che guarda al futuro

La Taste Experience Calabria non è solo un evento gastronomico, ma un progetto culturale che mette al centro il legame tra cibo, territorio e comunità. Nicotera diventa così palcoscenico di un racconto collettivo, dove la tradizione si rinnova e si proietta verso il futuro.

Nel programma sono previsti una passeggiata “della longevità” alle 10, un incontro con esperti in collaborazione con l’Accademia Internazionale della Dieta mediterranea, alle 12,30. E poi il laboratorio di cucina contadina con il Gal Serre vibonesi, alle 14. La manifestazione è stata finanziata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’ambito dell’Avviso contributi 2025 per iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale nel settore agricolo e agroalimentare.