Morte Arillotta, Nucera: “servì le istituzioni con grande passione e senso civico”

“Appresa la triste notizia della morte del Dr. Francesco Arillotta non ho pensato solo al grande e sapiente narratore della città di Reggio e della Calabria ma, anche, al vigoroso politico degli anni 60’-70’-80’. In quel tempo io, giovane democristiano, seguivo con passione le vicende politiche reggine con il fervore di chi coltivava desideri di riscatto e speranza per il nostro popolo”, è quanto afferma l’ex consigliere regionale Giovanni Nucera. “Mi sono venuti in mente lo stile e l’elegante eloquio, la facile oratoria di chi, nutritosi degli ideali di libertà e democrazia, aveva aderito al Partito della Democrazia Cristiana, che ha servito con dedizione, ispirato dagli insegnamenti di Sturzo e De Gasperi. Ricordo con altrettanta lucidità le sue battaglie a difesa degli interessi reggini allorché le lobby e le oligarchie di partito catanzaresi e cosentine rapirono Reggio dei suoi santi diritti. Con lui anche altri autorevoli esponenti democristiani furono negli anni emarginati

dai grandi ruoli istituzionali e politici perché non asserviti alle logiche anti reggine”, rimarca Nucera.

“Servì le istituzioni con grande passione e senso civico. Ricordo i suoi infuocati interventi nei comitati provinciali della Democrazia Cristiana e nelle pubbliche assemblee a difesa degli interessi di Reggio. Ma Egli fu, soprattutto, un grande studioso, un ricercatore e un minuzioso narratore della Reggio antica e moderna, ed in questa sua grande passione, certamente, ha reso al popolo reggino un servizio che lo renderà punto di riferimento per quanti nel futuro vorranno meglio esplorare il passato della nostra storia per poter rafforzare l’identità e la memoria della nostra terra. Unitamente all’Associazione Culturale “Nuovi Sentieri” esprimiamo alla famiglia la nostra vicinanza”, conclude Nucera.