Messina Volley, Mondello: “contenta di far parte di questa squadra, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”

Riconferma importante per la Messina Volley che si affida ancora al talento di Giulia Mondello, schiacciatrice peloritana classe 2000

Giulia Mondello

Nuova riconferma per il Messina Volley che, per la stagione di Serie C femminile 2025-2026, ufficializza la schiacciatrice peloritana, classe 2000, Giulia Mondello. Il martello del team del direttore generale Pietro Fazio veste la maglia giallo-blu dalla stagione 2013-2014, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20.

In queste stagioni ha disputato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, sette di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena. “Sono contenta di continuare a far parte del Messina Volley – dichiara la banda giallo-blu –. L’anno scorso è stato un anno positivo, però alla fine non siamo riuscite a raggiungere l’obiettivo prefissato. In questa nuova stagione cercheremo di dare il nostro meglio e di conquistare nuovi obiettivi. Spero che sarà un anno positivo, la squadra è cambiata sia come giocatrici che come staff e, anche se il campionato sarà molto difficile visto che si sono squadre con obiettivi importanti, noi metteremo in campo tutto noi stesse a cominciare dalla preparazione”.

