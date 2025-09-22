Messina Volley, Arena: “orgogliosa di vestire questa maglia. Sarà una stagione stimolante”

Il Messina Volley continua il suo avvicinamento al Campionato di Serie C femminile con una nuova riconferma in attacco. Infatti a vestire ancora la maglia giallo-blu sarà Marika Arena, classe 1999. Per la banda peloritana questa è la seconda stagione nel team del direttore generale Pietro Fazio, dopo aver vestito le casacche di Azzurra, Team Volley Messina ed SSD Unime.

“Sono molto felice di essere stata riconfermata al Messina Volley – dichiara il numero 15 giallo-blu – e credo che questa decisione sia stata anche il frutto della fiducia che la società ha riposto in me già dall’anno scorso e che, probabilmente, è stata confermata anche dall’impegno e dalla dedizione che ho cercato di trasmettere giorno dopo giorno. Per me è un motivo di orgoglio che mi da una carica in più per affrontare quest’anno. Sarà una stagione molto intensa, ma al tempo stesso stimolante. Ovviamente l’intenzione è di crescere e come squadra cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati, togliendoci delle soddisfazioni”.