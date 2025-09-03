Messina, scatta il senso unico alternato sulla strada provinciale 52 di Calvaruso

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina consolida il proprio impegno nelle attività di potenziamento della viabilità e nell’accrescimento dei livelli di protezione sulle arterie strategiche per l’intero territorio. Un obiettivo perseguito anche attraverso una costante cooperazione con gli attori locali, mirata a coordinare operazioni specifiche e a contenere le ripercussioni sulla circolazione. In questo quadro, la collaborazione con il Consorzio per le Autostrade Siciliane assume particolare rilievo, agevolando la realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento della rete autostradale in condizioni ottimali.

Su istanza del CAS, Palazzo dei Leoni ha approvato un’ordinanza che stabilisce la modalità di transito alternato al chilometro 0+400 della strada provinciale 52 di Calvaruso, in corrispondenza del cavalcavia autostradale, nel comune di Villafranca Tirrena. La disposizione è funzionale a consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento dell’infrastruttura lungo il tracciato della A20 Messina-Palermo. Il provvedimento è stato elaborato per bilanciare l’efficienza delle operazioni con la salvaguardia degli utenti, attenuando i disagi grazie a un’organizzazione scrupolosa e a un’adeguata informazione sulle temporanee variazioni di percorso.

Le dichiarazioni di Basile

“L’Ente prosegue nella realizzazione di azioni destinate a garantire l’incolumità stradale e il regolare svolgimento della mobilità – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile –. La regolazione del flusso lungo la strada provinciale 52 è necessaria per permettere al Consorzio di condurre senza intoppi le operazioni di riqualificazione del viadotto sulla A20. Il coordinamento con il CAS è fondamentale per assicurare spostamenti più sicuri e funzionali”.