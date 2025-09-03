Messina, scatta il senso unico alternato sulla strada provinciale 52 di Calvaruso

Villafranca Tirrena: messa in sicurezza del viadotto A20, scatta il senso unico alternato sulla strada provinciale 52 di Calvaruso

S.P. 52 di Calvaruso, Villafranca Tirrena
La Città Metropolitana di Messina consolida il proprio impegno nelle attività di potenziamento della viabilità e nell’accrescimento dei livelli di protezione sulle arterie strategiche per l’intero territorio. Un obiettivo perseguito anche attraverso una costante cooperazione con gli attori locali, mirata a coordinare operazioni specifiche e a contenere le ripercussioni sulla circolazione. In questo quadro, la collaborazione con il Consorzio per le Autostrade Siciliane assume particolare rilievo, agevolando la realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento della rete autostradale in condizioni ottimali.

Su istanza del CAS, Palazzo dei Leoni ha approvato un’ordinanza che stabilisce la modalità di transito alternato al chilometro 0+400 della strada provinciale 52 di Calvaruso, in corrispondenza del cavalcavia autostradale, nel comune di Villafranca Tirrena. La disposizione è funzionale a consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento dell’infrastruttura lungo il tracciato della A20 Messina-Palermo. Il provvedimento è stato elaborato per bilanciare l’efficienza delle operazioni con la salvaguardia degli utenti, attenuando i disagi grazie a un’organizzazione scrupolosa e a un’adeguata informazione sulle temporanee variazioni di percorso.

Le dichiarazioni di Basile

“L’Ente prosegue nella realizzazione di azioni destinate a garantire l’incolumità stradale e il regolare svolgimento della mobilità – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile –. La regolazione del flusso lungo la strada provinciale 52 è necessaria per permettere al Consorzio di condurre senza intoppi le operazioni di riqualificazione del viadotto sulla A20. Il coordinamento con il CAS è fondamentale per assicurare spostamenti più sicuri e funzionali”.

