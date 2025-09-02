Messina: obbligo di divisa per gli studenti della Mazzini-Gallo. Gioveni: “le vere priorità dove le mettiamo?”

StrettoWeb

“Sinceramente il dibattito su “divise sì o divise no” a scuola non solo non mi appassiona, ma neanche, quanto meno nel ruolo di consigliere comunale, mi compete! Già, perché, senza voler giudicare tuttavia le prese di posizione di qualche collega sull’argomento che ha evidentemente sentito la necessità di intervenire, se da cittadino comune potrei esprimere la mia opinione, ho già detto a qualche mamma che mi aveva interpellato nei giorni scorsi sulla vicenda, che nel merito delle decisioni prese da un dirigente scolastico o dal provveditore agli studi sulla gestione, per esempio, della didattica, dei servizi scolastici, delle ore di lezione, dei libri di testo, di cosa poter tenere o indossare a scuola e di tutto quanto compete appunto al governo della scuola e quindi al Ministero, chi svolge un ruolo all’interno del Comune (quindi persino il sindaco) non ha né competenze né potere decisionale”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Libero Gioveni.

“Competenze per tanto altro”

“Le competenze le abbiamo eccome invece sul variegato mondo della scuola per tanto altro, in primis sulla sicurezza dei nostri ragazzi. Per esempio, in vista ormai dell’imminente avvio di questo anno scolastico, io mi preoccuperei invece già da ora se tutte le aule siano pronte già al pieno utilizzo visto che qualche scuola è in fase di ristrutturazione (vedi la Cannizzaro Galatti), oppure se tutti gli impianti di riscaldamento saranno efficienti per evitare che fra 2 o 3 mesi i nostri ragazzi svolgano le lezioni con i giubbotti! O ancora, se abbiamo agenti della polizia municipale sufficienti e sempre presenti fuori da quelle scuole in cui il pericolo delle auto che sfrecciano è sempre presente e attuale”, rimarca Gioveni.

“Le altre priorità”

“Mi preoccuperei di più, per esempio, anche se il servizio di mensa scolastica funzioni sempre bene e meglio, o se il servizio di scuolabus continui sempre ad essere efficiente. Mi accerterei sempre con Amam che l’acqua non manchi mai o che in quelle scuole che non dispongano di serbatoi ci si attivi subito per installarli! Verificherei anche, per esempio, che tutte le palestre siano agibili o in buone condizioni per poter consentire ai nostri ragazzi di praticare in piena efficienza l’attività sportiva sia dentro che fuori le ore di didattica. E perché non preoccuparmi anche del fatto che il rimborso dei libri di testo o dei contributi mensa alle famiglie avvenga in tempi celeri? O anche che i nostri alunni speciali abbiano sempre all’interno delle loro scuole un servizio sempre efficiente dalla Messina social city nella loro assistenza alla comunicazione e alla loro igiene?”, spiega Gioveni.

“Insomma, “divise sì o divise no”, pur se si tratti di un argomento che deve essere affrontato soprattutto rispetto alle ricadute economiche per qualche famiglia in difficoltà e che ha più figli in quella determinata scuola, ritengo che le priorità, in riferimento quanto meno alle nostre competenze istituzionali, siano altre! E io, come sempre, le eserciterò tutte, nell’esclusivo interesse dei nostri figli, che saranno il futuro di domani! Buon inizio di anno scolastico a tutti”, conclude Gioveni.