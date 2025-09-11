Messina, Nova Basket firma il giovane Karlis Grigensons

Nova Basket è lieta di annunciare l’arrivo di Kārlis Grigensons, esterno lettone nato il 24 agosto 2009 a Riga (Lettonia). Cresciuto nel settore giovanile dello Alfrēda Kraukļa VEF, Kārlis ha iniziato a giocare a basket all’età di soli 7 anni e, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia dell’Under 16, mettendosi in evidenza con numeri importanti: 11.9 punti di media in 24 minuti di gioco, con il 55.3% da 2 punti, il 36.2% dall’arco e quasi 5 rimbalzi a partita.

Nonostante la giovanissima età, si è già messo in luce in competizioni internazionali come il circuito FIBA 3×3, dove ha avuto modo di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa, sviluppando capacità tecniche e agonistiche che lo rendono un profilo di grande prospettiva. Con il suo arrivo, la NOVA Basket prosegue con decisione nel percorso di valorizzazione dei giovani, aprendo le porte a un talento straniero che potrà crescere e maturare in un ambiente stimolante e familiare, pronto a sostenerlo passo dopo passo nel suo percorso sportivo e umano.

Queste le parole del duo Pizzuto-Gentile: “siamo molto felici che un giovane promettente come Kārlis abbia accettato di venire a giocare per la NOVA Basket. La sua scelta di intraprendere un’esperienza lontano da casa testimonia il grande coraggio e la voglia di migliorarsi. Siamo convinti che, con il lavoro quotidiano, Kārlis possa crescere tanto e trovare qui le condizioni ideali per esprimere al meglio le sue qualità“.