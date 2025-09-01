Messina: Loredana Bonasera passa ad Arisme, è il nuovo direttore generale

StrettoWeb

L’ex presidente di Amam Messina, Loredana Bonasera, è il nuovo direttore generale di Arisme. Il Cda dell’Agenzia per il risanamento ha ufficializzato la nomina chiudendo così la procedura selettiva avviata a giugno scorso. Bonasera, fedelissima di De Luca e Basile, ritorna sulla scena pubblica cittadina dopo circa un anno di stop dopo l’esperienza ad Amam.