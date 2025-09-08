Messina, lavori sul ponte Mella: chiude un tratto della SS113, la nuova viabilità

Il Comune di Messina informa che, a seguito dell’Ordinanza n. 305/2025/CT emessa dall’ANAS, il Ponte Mella, che collega la litoranea tirrenica con il villaggio di San Saba lungo la Strada Statale 113, sarà chiuso al transito dalle ore 07.00 di mercoledì 10 settembre fino alle ore 20.00 di giovedì 11 settembre 2025. La chiusura si rende necessaria per consentire l’attività di manutenzione programmata nell’ambito dei lavori di ripristino e restauro conservativo del Ponte Mella (km 27+036 della S.S. 113 Dir “Settentrionale Sicula” – cod. SIMSCT00357), e prevede anche la realizzazione di una rampa di collegamento con la viabilità alternativa a monte del ponte, funzionale a garantire la circolazione stradale durante i lavori e a mitigare i disagi per i residenti dei villaggi di San Saba e Rodia.

Si precisa che, durante la chiusura:

Il tratto interessato va dal km 26+900 al km 27+100 della S.S. 113 Dir. ;

; Tutti gli utenti sono interessati dalla chiusura , senza eccezioni;

, senza eccezioni; La viabilità alternativa già realizzata a monte del ponte potrà essere utilizzata esclusivamente dai residenti di Contrada Corridore , con ingresso e uscita direzione Messina in prossimità del km 27+000;

, con ingresso e uscita direzione Messina in prossimità del km 27+000; Non sarà consentito il passaggio di veicoli con carico superiore a 3,5 t;

In prossimità delle aree di cantiere saranno istituiti limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a programmare i propri spostamenti utilizzando i percorsi alternativi segnalati e a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea.