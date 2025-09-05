Messina, lavori di riduzione delle perdite delle reti idriche: la viabilità in città

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Natoli, Fabrizi, Ugo Bassi e Cannizzaro. Pertanto, da lunedì 8 settembre, sino al 04 ottobre 2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato ovest di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Nicola Fabrizi; b) lato nord di via Fabrizi, nel tratto compreso tra le vie Natoli e Ugo Bassi; c) lato est di via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra le vie Fabrizi e Cannizzaro; d) entrambi i lati di via Natoli, per un tratto di 20 metri, a sud dell’intersezione con via Cannizzaro; e) entrambi i lati di via Nicola Fabrizi, per un tratto di 20 metri, a valle dell’intersezione con via Ugo Bassi.

Istituiti inoltre il divieto di transito veicolare nella corsia sud della carreggiata sud di via Cannizzaro, direzione di marcia monte-mare, nel tratto compreso tra le vie Bassi e Natoli, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare nella restante corsia di marcia; il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.