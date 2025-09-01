Messina: lavori di manutenzione di condotte fognarie, la viabilità in città

StrettoWeb

Previsti provvedimenti viabili dalle ore 8 di mercoledì 3 sino alle 17 di giovedì 4 settembre, in via Ugo Bassi a Messina, nel tratto compreso tra le vie XXVII Luglio e Nicola Fabrizi, affinché AMAM S.p.A. possa eseguire lavori di manutenzione di una condotta fognaria. Pertanto, nel predetto tratto, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, garantendo in sicurezza la continuità del transito veicolare e pedonale, e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lavori di manutenzione di un tratto di condotta fognaria in via Gelone

Per consentire ad AMAM S.p.A. lavori di manutenzione di una condotta fognaria in via Gelone, nel tratto compreso tra le vie Noviziato Casazza e della Palestra Comunale, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto venerdì 5 settembre, dalle ore 8 sino alle 18, saranno istituiti nel predetto tratto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e il divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti e di tutti i titolari di accessi laterali ivi insistenti.