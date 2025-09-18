Messina lancia l’Avviso per i Grandi Eventi di Natale 2025

Il Comune di Messina ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di proposte di Grandi Eventi da inserire nel programma “Natale a Messina 2025 – Città della Musica e degli Eventi”, finanziato nell’ambito del progetto POC Metro ME I.3.1.c. L’iniziativa, che prosegue la strategia di marketing territoriale avviata dall’Amministrazione comunale per promuovere il Brand Messina, è finalizzata alla selezione di manifestazioni artistiche, musicali, culturali e delle tradizioni popolari da realizzare tra l’8 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, in spazi pubblici e comunali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, incrementare i flussi turistici e sostenere lo sviluppo economico e commerciale della città.

Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria proposta entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2025, inviando la documentazione al Dipartimento Servizi alla Persona – Palazzo della Cultura Antonello da Messina, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.