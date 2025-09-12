Messina, inaugurata al plesso scolastico “Andrea Antonio Donato” l’aula immersiva per la didattica innovativa

Si è svolta oggi, venerdì 12 settembre, nei locali del plesso scolastico di Faro Superiore “Andrea Antonio Donato” facente parte del 19° Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, la cerimonia di inaugurazione della nuova aula immersiva, realizzata grazie al finanziamento ottenuto con la Circolare 24/2025 della Regione Siciliana, destinata alla promozione di ambienti di apprendimento innovativi. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di capacità trasversali fondamentali per le nuove generazioni, quali le competenze informatiche, l’empatia e la creatività.

All’evento ha preso parte l’Assessore alla Pubblica Istruzione Liana Cannata, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile. Presenti anche il Presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano, il Presidente del Consiglio d’Istituto Massimo Costanzo e il parroco di Faro Superiore, padre Orazio. L’inaugurazione è stata arricchita da un momento musicale con le esibizioni di Fabio Alessi e Federico Bonadonna, alunni della classe di strumento musicale rispettivamente di chitarra e clarinetto dell’Istituto.

Le parole di Cannata

“Questa aula immersiva rappresenta un investimento concreto nel futuro dei nostri ragazzi – ha dichiarato l’Assessore Cannata –. Offrire spazi didattici innovativi significa dare agli alunni e alle alunne strumenti per sviluppare competenze sempre più richieste dal mondo contemporaneo, senza dimenticare l’importanza della creatività e dell’empatia. A nome anche del Sindaco Federico Basile, esprimo soddisfazione per un progetto che valorizza la comunità scolastica di Faro Superiore e arricchisce l’intero territorio cittadino”.