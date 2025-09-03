Messina, il Consigliere Nunzio Signorino: “interventi urgenti per la sicurezza dei torrenti nella Terza Municipalità”

StrettoWeb

Il Consigliere Nunzio Signorino sollecita interventi urgenti per la sicurezza idraulica dei torrenti e delle griglie e caditoie stradali nella Terza Municipalità del comune di Messina. Con l’estate ormai agli sgoccioli e l’inizio dell’anno scolastico alle porte, il Consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino lancia un appello urgente all’Amministrazione comunale affinché vengano avviati immediatamente gli interventi di manutenzione idraulica e stradale nei villaggi della Terza Municipalità.

“Siamo a settembre e, nonostante le numerose segnalazioni, non è stato ancora effettuato alcun intervento di pulizia e risagomatura dei torrenti, né la disostruzione dei pozzetti e delle griglie per lo scolo delle acque piovane”, dichiara il Consigliere. “Tra pochi giorni inizierà l’anno scolastico e i nostri ragazzi, insieme ai genitori, saranno costretti ad affrontare strade allagate, veicoli che sollevano pericolosi schizzi d’acqua e attività commerciali che si ritrovano puntualmente sommerse, come accade regolarmente in via Comunale Camaro”, rimarca Signorino. Il Consigliere Signorino chiede che gli interventi vengano estesi a tutti i villaggi della Terza Municipalità, affinché si possa garantire una maggiore sicurezza e vivibilità ai cittadini, soprattutto in vista dei primi temporali autunnali. “Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. È necessario agire subito, con responsabilità e concretezza”, conclude Signorino.