Messina, Gioveni su Via La Rocca: “è l’unica baraccopoli rimasta per il completamento del Risanamento di Camaro S. Paolo”

StrettoWeb

In una nota inviata al sub commissario al Risanamento di Messina, Santi Trovato, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Libero Gioveni, chiede di inserire in via prioritaria nel suo cronoprogramma lo sbaraccamento di via La Rocca per il definitivo e completo risanamento delle aree degradate dell’intero villaggio di Camaro S. Paolo.

Nota integrale

Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, “facendo seguito ad una nota inviata il 15 gennaio u.s. avente pari oggetto, intende significarLe specificatamente quanto segue: in questi giorni, come già annunciato dalla S.S., la grande area sbaraccata dell’ormai ex baraccopoli di Camaro Sottomontagna all’interno del grande villaggio di Camaro S. Paolo sarà consegnata al Comune di Messina affinché vengano poste in essere tutte le progettualità previste per la realizzazione di un grande parco urbano a ridosso dell’ottocentesco ponte ferroviario, consentendo così alla popolazione residente di godere e di fruire finalmente di spazi a verde attrezzato.

Tuttavia, continua a suonare come il classico pugno nell’occhio il fatto che, dopo questo imponente lavoro svolto negli anni finalizzato a sbaraccare e risanare questa grande porzione di Camaro S. Paolo, rimanga ancora in piedi una striscia di baracche adiacente alla suddetta area che risulta essere censita nella via La Rocca!

Come è noto alla S.S., si tratta poco più di una decina di baracche ancora popolate da altrettante famiglie, la cui demolizione e consequenziale assegnazione di alloggi agli aventi diritto consentirebbe in maniera completa e definitiva di RISANARE TUTTA CAMARO S. PAOLO!

Peraltro, oltre all’aspetto già evidenziato dell’opportunità di poter completare finalmente lo sbaraccamento in questa zona a ridosso dello svincolo di Messina Centro, si aggiunge come necessità anche il fatto di eliminare definitivamente dei gravi problemi fognari causati alle palazzine limitrofe (facilmente riscontrabili dagli interventi AMAM), in quanto gran parte della rete si trova proprio sotto alcune di queste baracche!

A tutto questo si aggiunga il fatto che sbaraccando definitivamente questa striscia di manufatti, la “nuova” via La Rocca verrebbe recuperata anche come strada totalmente carrabile e che quindi, in una zona certamente popolosa ed urbanisticamente al collasso, rappresenterebbe anche una buona valvola di sfogo viario. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e nell’esprimere il mio compiacimento per il lavoro sinergico che si sta portando avanti per cancellare la secolare piaga del Risanamento nella nostra città, il sottoscritto consigliere comunale

CHIEDE

alla S.S. Ill.ma, di valutare concretamente la possibilità e l’opportunità di inserire in via prioritaria nel suo cronoprogramma lo sbaraccamento di via La Rocca per il definitivo e completo risanamento delle aree degradate dell’intero villaggio di Camaro S. Paolo”.