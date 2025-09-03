Messina, Gioveni denuncia: “sversamenti di liquami fognari nel Torrente Cavatore di Faro Superiore”

StrettoWeb

“Altri sversamenti di liquami fognari nei torrenti, ma stavolta quelli che si registrano nel torrente Cavatore di Faro Superiore fanno davvero stropicciare gli occhi“. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia ancora una volta “sempre con video e foto alla mano, ciò che si verifica senza ritegno sull’alveo del torrente Cavatore. Ho ricevuto via pec da un residente di un complesso adiacente al torrente questa segnalazione corredata da foto e video – dichiara Gioveni – e in indirizzo vi era anche il sindaco Basile”. “Sono rimasto esterrefatto dal racconto di questo cittadino – prosegue il consigliere – perché scrive che Amam era intervenuta a giugno ma ha lasciato incredibilmente il tubo libero di scaricare esternamente con i liquami che quindi si riversano incontrollati e in quantità sul torrente Cavatore”.

“Possibile che possa accadere tutto questo? – si chiede indignato l’esponente di FdI- ci dobbiamo aspettare ancora una volta, anche di fronte a questa ennesima evidenza di inquinamento ambientale, l’insulsa replica da parte dell’assessore ai rapporti con Amam che sia tutto sotto controllo? Non credo sia più accettabile né questa grave condizione ambientale né questo modus operandi da parte di Amam – conclude Gioveni – per cui credo che il sindaco, investito peraltro in prima persona quanto meno sul caso di specie, debba immediatamente intervenire per porre rimedio all’ennesimo inqualificabile episodio di mala gestio”.