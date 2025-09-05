Messina: fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo | INFO e DETTAGLI

Il Comune di Messina informa che, in attuazione della Circolare n. 15 del 29 agosto 2025 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sono state avviate le procedure per la concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, previsto dall’art. 27 della L. 448/1998. Possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 10.632,94.

La domanda, redatta sull’apposito modello allegato, deve essere presentata entro e non oltre il 17 ottobre 2025, esclusivamente presso l’Istituto scolastico frequentato.

Alla domanda vanno allegati:

copia del documento di identità del richiedente (genitore o tutore), codice fiscale del richiedente, attestazione ISEE in corso di validità.



Le scuole provvederanno poi a trasmettere la documentazione al Comune entro i termini stabiliti dalla Regione. Non è necessario allegare le ricevute di spesa, ma vanno conservate per almeno 5 anni.