Messina: è polemica sull’obbligo di divisa per gli studenti della Mazzini-Gallo

Divampa la polemica a Messina sull’obbligo della divisa scolastica all’Istituto “Mazzini-Gallo”. Il dirigente scolastico Enrica Marano nei giorni scorsi ha comunicato la sua decisione “come ennesima strategia sociale e pedagogica, a partire da quest’anno scolastico, per tutti gli studenti della nostra scuola”. “In questo modo si eliminano una parte delle motivazioni che alimentano episodi di bullismo, di derisione e di emarginazione. Adottare l’uniforme scolastica significa che gli studenti non devono più preoccuparsi della pressione dei propri coetanei nei riguardi del loro abbigliamento”, scrive il dirigente.

La nota di Cosimo Oteri

La decisione del dirigente scolastico si è scontrata con la reazione di alcuni genitori e del capogruppo della Lega in consiglio comunale, Cosimo Oteri: “pur comprendendo le motivazioni pedagogiche e sociali richiamate nella circolare, non possiamo ignorare le pesanti ricadute economiche che tale scelta comporta per molte famiglie. L’acquisto di 2-4 completi, necessari per garantire la frequenza quotidiana, rappresenta un costo significativo, in particolare in un periodo in cui il caro-vita grava fortemente sui bilanci familiari. Ricordiamo che la scuola pubblica statale ha come missione primaria quella di garantire il diritto allo studio a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali. Tale diritto, sancito dalla Costituzione, non può e non deve essere condizionato da un requisito legato all’abbigliamento, che rischia di trasformarsi in una barriera all’accesso. Il Dirigente scolastico non guida un istituto privato con proprie regole di adesione, ma una scuola statale, che appartiene alla comunità e che deve essere inclusiva per definizione”, puntualizza Oteri.

L’appello di Oteri a sindaco e assessore

“Per questi motivi, rivolgo un appello al sindaco e all’assessore ai Rapporti con le scuole, affinché aprano un tavolo di confronto con la dirigente, con il supporto del Provveditore agli studi, per riconsiderare la misura adottata. L’obiettivo deve essere quello di tutelare il valore formativo e comunitario della scuola, senza però imporre oneri economici sproporzionati alle famiglie né vincoli che possano limitare il diritto universale all’istruzione. La scuola deve restare un luogo di crescita, condivisione e uguaglianza, non di esclusione”, conclude Oteri.