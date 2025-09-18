Messina: disservizi idrici a causa di un guasto | ZONE

AMAM Messina informa la cittadinanza che “è stato rilevato un guasto sulla condotta di collegamento tra le zone di Montesanto e Tremonti, in prossimità della Salita Messina 2. I tecnici sono già al lavoro per la risoluzione del problema, e l’intervento si concluderà presumibilmente entro il primo pomeriggio di oggi”. Durante l’esecuzione dei lavori, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, Via Cataralitteri, Salita Montesanto, Zona Nord (Via Palermo, Annunziata, Villaggi Nord).

“Per far fronte ad eventuali disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobotti, che garantiranno l’approvvigionamento idrico alle aree interessate”, spiega Amam.