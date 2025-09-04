Messina, contributo comunale per il trasporto extraurbano degli studenti delle scuole superiori | INFO e DETTAGLI

Il Comune di Messina informa le famiglie che, in attuazione della L.R. n. 1/2025 e della L.R. n. 3/2025, sarà possibile richiedere il rimborso totale o parziale delle spese di trasporto extraurbano sostenute dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti nel territorio comunale e frequentanti istituti non presenti nel Comune di Messina, per l’anno scolastico 2025/2026.

Il contributo è rivolto agli studenti con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.