Messina, consegnati i lavori per l’adeguamento sismico della scuola Beata Eustochia

“Consegna dei lavori per l’adeguamento sismico della scuola Beata Eustochia. Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza, il futuro e il benessere dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica, con scuole più moderne, sicure e accessibili“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Gli interventi previsti comprendono: adeguamento sismico dell’edificio, con nuovi telai strutturali, rinforzo di pilastri e travi, manutenzione straordinaria dei prospetti, sostituzione di tutti gli infissi, sia interni che esterni, abbattimento delle barriere architettoniche con nuovi ascensori, demolizione e ricostruzione del corridoio centrale, con collegamento al 1° piano”, rimarca Basile.

“Altri interventi: ristrutturazione dei servizi igienici, realizzazione di un nuovo torrino scale, rifacimento delle pavimentazioni e delle tinteggiature, nuovo impianto elettrico e di climatizzazione e installazione di un impianto idrico antincendio. Questi lavori rappresentano un passo concreto verso una scuola più sicura e accogliente”, conclude Basile.