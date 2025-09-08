Messina, consegnati i lavori per l’adeguamento sismico della scuola Beata Eustochia

Riunione comune messina

“Consegna dei lavori per l’adeguamento sismico della scuola Beata Eustochia. Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza, il futuro e il benessere dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica, con scuole più moderne, sicure e accessibili“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Gli interventi previsti comprendono: adeguamento sismico dell’edificio, con nuovi telai strutturali, rinforzo di pilastri e travi, manutenzione straordinaria dei prospetti, sostituzione di tutti gli infissi, sia interni che esterni, abbattimento delle barriere architettoniche con nuovi ascensori, demolizione e ricostruzione del corridoio centrale, con collegamento al 1° piano”, rimarca Basile.

“Altri interventi: ristrutturazione dei servizi igienici, realizzazione di un nuovo torrino scale, rifacimento delle pavimentazioni e delle tinteggiature, nuovo impianto elettrico e di climatizzazione e installazione di un impianto idrico antincendio. Questi lavori rappresentano un passo concreto verso una scuola più sicura e accogliente”, conclude Basile.

