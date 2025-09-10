Secondo lo studio “Ecosistema Urbano 2024” realizzato da “Il Sole 24 Ore”, Messina conquista il 7° posto in Italia per numero di alberi presenti nelle aree di proprietà pubblica ogni 100 mila abitanti.

“Un risultato che ci riempie d’orgoglio e conferma l’impegno dell’amministrazione nella tutela e valorizzazione del verde urbano“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Investire negli alberi significa investire nel benessere, nella qualità della vita e nel futuro della nostra comunità. Continueremo su questa strada per una Messina sempre più verde e sostenibile“, conclude Basile.