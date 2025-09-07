Messina, camion perde il carico: Panoramica invasa da detriti. Cicala: “il camionista paghi i danni con la sua assicurazione”

“Siamo sicuri che l’autista del mezzo non si sia accorto della perdita del carico, per questo lo invitiamo a presentarsi al comando della Polizia Municipale a denunciare alla sua assicurazione l’incidente per risarcire il comune dei costi sostenuti per la pulizia della strada”, è quanto afferma l’assessore del comune di Messina, Roberto Cicala. “Oggi la Polizia Municipale di Messina ha in uso circa 200 telecamere per il controllo della citta. Al completamento del progetto Me@gis in collaborazione diretta con la Prefettura che avverrà entro qualche mese, le telecamere a disposizione saranno altre 1.082, dotate di un software di gestione con Intelligenza Artificiale che quindi permetteranno di analizzare in automatico situazione del genere ed avvisare immediatamente le Centrali Operative con targa e video dell’accaduto affinché le pattuglie in giro per la città possano intervenire subito per la contestazione immediata”, rimarca Cicala.

“Per questo caso, invece ringraziamo il cittadino che tempestivamente ci ha contattato, comunicandoci luogo, data e orario per rintracciare velocemente il mezzo che ha provocato questo disservizio”, conclude Cicala.