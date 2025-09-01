Messina, Cacciotto sul mercato Vascone: “lavori ancora fermi”

StrettoWeb

“E così mentre in alcune città il mercato rappresenta un vero e proprio centro commerciale, al Vascone trascorrono i mesi ma nulla cambia: lavori fermi al palo. Stamattina, mi sono recato all’ingresso del marcato curioso se, con l’inizio di settembre, qualcosa fosse cambiato. Ed invece no, tutto vecchio. Credo sia piuttosto evidente la situazione da non aggiungere chissà cosa”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“I lavori, consegnati a marzo, dovrebbero essere completati a settembre per una riapertura a novembre. In realtà in questi mesi quasi nulla è stato fatto. Ad essere privati di una nuova e dignitosa casa del marcato sono sia gli operatori ma anche i cittadini. L’Amministrazione Comunale, batta a questo punto un colpo perché la città deve sapere e conoscere le sorti di uno dei mercati più frequentati della città”, conclude Cacciotto.