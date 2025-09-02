Messina, Cacciotto: “fallimento di Foresta Me in diversi Villaggi della Terza Municipalità”

StrettoWeb

“Villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Viale Gazzi, Gescal sono tra i Villaggi della Terza Municipalità che avevano ricevuto una nuova immagine grazie ai fondi di Foresta Me ed al lavoro dell’ Amministrazione Comunale. Avevano perché oggi, anzi già da qualche mese, è tutto irriconoscibile. Il verde, così come gli alberi piantati hanno lasciato il posto al “marrone” e all’ incuria. Dal 30 aprile le aree sono state trasferite dal Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano alla Messina Servizi Bene Comune e benché quest’ ultima, anche in virtù di una nota inviata dal sottoscritto in data 07.07.2025, sia stata in data 10.07.2025 invitata ad intervenire urgentemente su Villaggio Aldisio, nessun intervento è stato posto in essere“. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto

“Credo che chi amministra Messina Servizi Bene Comune debba chiedere quantomeno scusa ai cittadini di tutti quei Villaggi della Terza Municipalità che hanno subito, per incuria della partecipata comunale, il danno di un degrado che poteva e doveva essere evitato. Non ci sono scuse e soprattutto è assolutamente imbarazzante sul punto il silenzio della stessa Messina Servizi Bene Comune. Stamattina ho inviato una nota al Sindaco, Assessori competenti e Direttore Generale, chiedendo, vista l’inerzia della Messina Servizi Bene Comune, di predisporre tutto quanto necessario per restituire il decoro che i Villaggi della Terza Municipalità avevano ricevuto grazie ai lavori legati a Foresta Me“, conclude Cacciotto.