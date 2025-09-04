Messina, avviati i lavori di riqualificazione della villetta Quasimodo

Il Comune di Messina informa che, a seguito della consegna dei lavori avvenuta lo scorso 29 agosto 2025 all’Impresa Ediltecnica Costruzioni S.r.l. di San Cataldo (CL), aggiudicataria dell’appalto, prenderanno ufficialmente il via gli interventi di riqualificazione della villetta Quasimodo. L’Impresa ha proceduto oggi, giovedì 4 settembre, alle attività preliminari con l’installazione del cantiere e la recinzione diell’intera area, che a partire da domani, venerdì 5 settembre, non sarà fruibile al pubblico per l’intera durata dei lavori, prevista in 300 giorni decorrenti dalla data di consegna. L’intervento di recupero e valorizzazione è stato affidato alla Società Ediltecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 641 del 30 dicembre 2024.

L’Amministrazione comunale “ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori, finalizzati a restituire alla comunità un bene pubblico riqualificato e valorizzato”.