Messina accoglie la Pedalata Solidale di MAF Italia

Messina sarà la prima tappa della Pedalata Solidale di MAF Italia, giunta alla sua seconda edizione in Sicilia. Oggi, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 10 in piazza Unione Europea, la città dello Stretto accoglierà la carovana dei ciclisti, che da qui prenderà il via verso Mistretta. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana, è un momento di sport, solidarietà e sensibilizzazione, aperto alla partecipazione della stampa e della cittadinanza.

“Accogliamo con entusiasmo la Pedalata Solidale e il messaggio che porta con sé – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Sportive e ai Grandi Eventi cittadini Massimo Finocchiaro –. Come Amministrazione sosteniamo con convinzione eventi che uniscono sport e impegno sociale, contribuendo a diffondere valori di solidarietà, inclusione e speranza”.

La Pedalata Solidale 2025 attraverserà la Sicilia in tre tappe, da Messina a Trapani, con l’obiettivo di sostenere le missioni di MAF (Mission Aviation Fellowship) in Timor Leste, portando assistenza sanitaria, medicinali e aiuti essenziali alle comunità più remote.