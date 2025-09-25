Locri, corso di formazione sul falso documentale organizzato dal SIM Carabinieri

Il Sindacato Italiano Militare Carabinieri di Reggio Calabria organizza a Locri un corso di formazione dedicato al tema del falso documentale e ai controlli su strada. L’iniziativa, intitolata “Il falso documentale – Conoscere e riconoscere i documenti”, si terrà domani, 26 settembre 2025, presso la Biblioteca comunale “Palazzo Nieddu del Rio” di Corso Vittorio Emanuele n. 17.

Il programma prevede l’accredito dei partecipanti alle ore 8:30 e l’avvio del corso alle ore 9:00. Relatore sarà Gaspare Pez, sostituto commissario IQ ed esperto in falso documentale, che approfondirà tecniche e strumenti utili per riconoscere documenti contraffatti durante i controlli su strada.

All’evento parteciperà anche personale della Polizia Stradale. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Segretario Generale Aggiunto del SIM Carabinieri Reggio Calabria, Antonio Felicità, al numero 3397346891.