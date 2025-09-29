Limitazioni al traffico sull’A2 per manutenzione delle barriere di sicurezza

Per consentire gli interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti ricadenti sul tratto Salernitano, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare. Nel dettaglio, a partire da questa sera e fino a venerdì 3 ottobre, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 23:00 e le ore 5:00 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura della rampa di uscita in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano nord km 18,850.

I veicoli in transito sulla A2 provenienti da Reggio Calabria potranno uscire allo svincolo successivo di S. Mango Piemonte km 13,950 e rientrare in autostrada in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo di Pontecagnano nord km 18,400.

