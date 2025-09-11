“Le ragazze di Reggio Calabria” alla Triennale di Milano

Nell’ambito dell’evento del Corriere della Sera “Il tempo delle donne”, giunto alla dodicesima edizione, l’antropologa Patrizia Giancotti presenta “Le ragazze di Reggio Calabria – Storie di coraggio, arte e riscatto dal Finis Terrae d’Europa”, un racconto per immagini sull’esperienza maturata insieme alle studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento si inserisce tra quelli che si svolgeranno dal 12 al 14 settembre, nella prestigiosa sede della Triennale di Milano, dove si avvicenderanno oltre 100 appuntamenti e più di 300 ospiti italiani e internazionali tra cui Jacinda Ardern, Luca Zingaretti, Paola Iezzi, Andrea Soncin, Riccardo Cocciante, Anna Castiglia, Emma Nolde, Coez, Mario Martone, Matteo Renzi, Giulia Mei, Ambra Angiolini, Clara Sánchez, Claudio Amendola, Nadia Terranova, Francesca Michielin, Barbara d’Urso, Daniel Lumera, Gianrico Carofiglio, Erin Doom.

Tre giornate di musica, spettacoli, workshop, inchieste live, interviste, conversazioni, nelle quali l’Accademia reggina sarà presente attraverso il racconto dell’antropologa. Nello specifico, la presentazione de “Le ragazze di Reggio Calabria” si terrà nella Sala Agorà della Triennale di Milano, Viale Emilio Alemagna 6, nella giornata di sabato 13 alle ore 16:00. L’ingresso è libero.

Chi è Patrizia Giancotti

Docente di Antropologia Culturale all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Patrizia Giancotti, fotografa, scrittrice, autrice e conduttrice di programmi per RAI Radio 3, lavora per diverse testate e tiene una rubrica sul magazine del consiglio regionale Calabria on web, dal titolo “Io sono qui”. Ha appena ricevuto il Premio Demetra 2025 per la valorizzazione del Patrimonio culturale immateriale della Calabria e per l’etno-antropologia.