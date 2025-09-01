L’associazione culturale Vinyl Fest sbarca a MessinaCon 2025

Musica, cultura e collezionismo si incontrano nel mondo del comics: Vinyl Fest al MessinaCon

MessinaCon 2025
L’associazione culturale Vinyl Fest, da anni promotrice di eventi dedicati agli appassionati del disco in vinile, parteciperà con entusiasmo all’edizione 2025 di MessinaCon, il festival del fumetto, del gioco e del cosplay che si terrà a Messina dal 5 al 7 settembre 2025 negli spazi di Villa Dante. L’obiettivo della partecipazione è creare un ponte tra la passione per il vinile, il collezionismo musicale e l’universo del fumetto, offrendo ai visitatori una guida nel mondo affascinante del 33 giri.

Attività e iniziative

Area espositiva

All’interno della fiera sarà allestito uno stand interamente dedicato alla musica, con attività, workshop e momenti di intrattenimento.

Workshop giornalieri – Ore 15:00

Ogni giorno alle ore 15:00 si terrà un workshop gratuito sulla storia e sul corretto utilizzo del disco in vinile.

Il laboratorio, curato da Francesco Bonaccorso, guiderà i partecipanti in un viaggio nell’evoluzione del vinile: dalle sue origini fino al suo ritorno come oggetto di culto.

Oltre alla parte storica, è prevista una dimostrazione pratica: saranno mostrati i metodi corretti per maneggiare e conservare i dischi, con la possibilità di provare l’ascolto e l’uso diretto sulla consolle disponibile.

Un’occasione unica per scoprire da vicino la magia del suono analogico e vivere un’esperienza immersiva guidata da un vero appassionato di vinili.

La partecipazione è gratuita e per registrarsi basta inviare un messaggio alla pagina Instagram @messinavinylfest.

DJ Set

Durante tutta la manifestazione si alterneranno i DJ set del team Vinyl Fest, con la partecipazione di tre ospiti speciali che proporranno selezioni musicali ricercate e originali, spaziando tra generi e atmosfere diverse.

Shop & Vinili

Sarà attivo uno shop corner con gadget ufficiali dell’associazione in vendita per sostenere le attività future e uno spazio dedicato alla vendita di vinili e CD (nuovi e usati), accuratamente selezionati: dal rock classico al soul, dal jazz fino alle più recenti produzioni indie italiane.

Programma Vinyl Fest

Venerdì 5 settembre

  • 11:00 – Apertura manifestazione
  • 12:00 – DJ set a cura di Vinyl Fest
  • 15:00 – Workshop gratuito: La storia e l’uso corretto del disco in vinile
  • 18:00 – 19:30 – DJ set Turkistan

Sabato 6 settembre

  • 10:00 – Apertura manifestazione
  • 11:00 – DJ set a cura di Vinyl Fest
  • 15:00 – Workshop gratuito: La storia e l’uso corretto del disco in vinile
  • 18:00 – 19:30 – DJ set El Ponta

Domenica 7 settembre

  • 10:00 – Apertura manifestazione
  • 11:00 – DJ set a cura di Vinyl Fest
  • 15:00 – Workshop gratuito: La storia e l’uso corretto del disco in vinile
  • 17:00 – 18:30 – DJ set Sergio Caminiti
  • 18:30 – 20:00 – DJ set Misterstereo8

