La poetessa reggina Cinzia Panuccio trionfa al concorso “Una lirica per l’Anima” con otto riconoscimenti

Si è svolta sabato 20 settembre in Campania la premiazione del concorso “Una lirica per l’Anima Xa edizione”. Protagonista assoluta della serata la dottoressa Cinzia Panuccio ha sbalordito tutti qualificandosi per ben otto volte in tutte le sezione del premio: I° posto Premio Lino Fiore, I° posto Premio Federico Danise, I° posto Premio Esther Faraone Perreca, I° posto Premio Icaro “Giuseppe Perrillo”, III° posto Premio Esther Faraone Perreca”, III° posto Premio Fiore, VII° posto Premio Lino Fiore, Menzione Speciale Premio Vescovo Luigi Riccio.

L’evento ha visto la partecipazione di accademici, critici letterari, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali accanto al Presidente Prof. Giuseppe Pepe e a tutte le commissioni. La dott.ssa Panuccio Cinzia, ancora incredula ed emozionata durante la premiazione ha ringraziato le otto giurie del premio che hanno decretato la sua splendida ed incredibile vittoria. Già reduce da altri prestigiosi premi internazionali per tutta Italia, solo negli ultimi mesi tra i vari riconoscimenti che ha avuto, ricordiamo: in occasione della IIa edizione del Premio Internazionale Mons. Agostino Gonzaga, le hanno conferito il titolo di Accademica dell’ACCADEMIA DI STUDI AGOSTINO GONZAGA da parte di S.A.S. Don Maurizio Gonzaga del Vodice di Vescovato – Capo della Famiglia Gonzaga, Presidente Internazionale A.I.O.C.-; I° premio del Concorso di Poesia Romantica sotto l’alto patrocinio dei “Marchesi del Carretto”; Ia classificata al concorso “Il vortice delle parole”; I° premio “Poeti a Simeri”,; II° posto al Premio Letterario Roccagloriosa XII edizione; Premio Giuria su 4887 partecipanti al 14° concorso artistico letterario internazionale “Engel Von Bergeiche”; II° posto con attestato di merito al Premio Internazionale Città di Crucoli “Pericle Maone”; La forza delle radici, IVa edizione; III° posto con attestato di merito al Premio letterario Città di Crucoli Giuseppe Barberio; II° posto all’11° concorso letterario “Voci di notte”; Menzione di Merito alla IVa Edizione del Premio Letterario “Rudy De Cadaval”; III° posto al concorso Massimo Ferretti città di Petritoli; Menzione di merito al Premio Internazionale “Le Ali”; II° posto ex aequo al concorso Maria Stromei Ia edizione; III° posto Premio Nazionale di Poesia “Sotto l’egida dell’amore” XVIIIa edizione; Menzione di Merito dall’’Associazione “Più Calabria per tutti” “Salvatore Borelli”, Ia Edizione; Menzione di Merito nel Concorso Artistico Letterario “Impavidarte” la biennale della cultura; III° posto al Concorso il Dono della Vita; questi si aggiungono ad una corposo curriculum letterario, e non solo, un talento innato che viene alla luce casualmente tre anni fa e che con impegno e sacrifici ha continuato a dare i suoi frutti rendendo orgogliosa una intera regione. Non solo poetessa affermata ma anche scrittrice di favole, già pronta per dicembre l’uscita del suo secondo libro “Erebia Madame Fifì e lo strano viaggio” anche questo primo posto al Concorso Internazionale Navarro, il Presidente del premio, il Prof. Enzo Randazzo è candidato al Nobel per la letteratura 2025.

Siamo sicuri che non passerà molto tempo dai prossimi prestigiosi riconoscimenti, che renderanno ancora più orgogliosa la Calabria e la nostra città.