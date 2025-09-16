La Juve di Tudor non muore mai: folle 4-4 contro il Dortmund all’esordio in Champions, Vlahovic e Kelly riprendono i tedeschi per i capelli tra 94′ e 96′!

Primo tempo “normale”, secondo bellissimo. Per un tifoso neutrale, sì, ma non per quelli della Juventus. L’esordio nella Champions League 2025-2026 è assurdo, da cuori forti, anche perché ancora c’era chi doveva riprendersi da sabato: in casa, contro il Borussia Dortmund, arriva un incredibile pareggio per 4-4. Altra girandola di gol ed emozioni, così come nel match contro l’Inter. E’ la dimostrazione che la squadra di Tudor non ha paura, ama giocarsela a viso aperto, ama rischiare, segna, sa reagire ma subisce anche tanti gol. Insomma, per dirla alla Adani, è sempre “pranzo a sacco”. C’è un dato, però, che comincia a diventare conferma: questa squadra non molla mai. E i gol nel finale (tra l’altro sfruttando benissimo i subentrati) cominciano a diventare tanti.

La partita

Non succede molto nel primo tempo, che finisce 0-0. Ma nella ripresa succede di tutto. Il Borussia scappa ben tre volte, ma la Juve lo riprende sempre, fino al finale folle. Il vantaggio è di Adeyemi, al 52′, mentre la prima risposta bianconera è con il solito Yildiz, e con il solito gran gol, alla Del Piero (da ora non solo la linguaccia). Neanche il tempo di esultare che i tedeschi passano di nuovo avanti, con Nmecha, ma al 67′ ecco il 2-2 di Vlahovic, da poco entrato. In quattro minuti, praticamente tre gol, uno spettacolo. Ma se qualcuno pensa possa essere finita, il bello deve ancora venire: al 74′, infatti, il Dortmund passa di nuovo, chiudendola con un rigore di Bensebaini al’86’. Cioè, chiudendola, non proprio. Perché la Juve, questa Juve, non muore mai: Vlahovic mai domo: l’attaccante incide ancora e fa doppietta al 94′. C’è tempo? Sì, c’è tempo, perché Kelly segna ancora, dopo due minuti, al 96′, e timbra il clamoroso 4-4. Finisce così una partita assurda, soprattutto un secondo tempo bellissimo.