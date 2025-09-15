La Giustizia va in sciopero anche a Reggio Calabria: “il nostro mondo è al collasso”. Protesta in centro: “consegneremo un documento al Prefetto”

Martedì 16 settembre avrà luogo lo Sciopero dei precari del PNRR della Giustizia “per rivendicare il ruolo fondamentale che rivestono negli uffici dei Tribunali. Garantire il funzionamento della Giustizia è un fatto di civiltà nonché un baluardo della nostra Democrazia, ciò nondimeno la Giustizia è al collasso: questo non è solo un modo di dire né uno slogan privo di consistenza. Il personale precario non ha garanzie circa il proprio futuro. Al 30 giugno 2026, senza stabilizzazioni, il Governo manderà a casa gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con i fondi del PNRR”. E’ quanto si legge in una nota di Francesco Callea, Segretario Generale FP-CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, in merito allo sciopero del mondo della Giustizia.

“Il personale di ruolo ha un carico di lavoro insostenibile, e lo sarebbe tanto di più qualora i precari non fossero stabilizzati. Il rischio è che la macchina amministrativa dei tribunali calabresi si arresti, con sommo danno per tutti i cittadini. Per questo motivo la FP-CGIL – martedì 16 settembre a Piazza Italia dalle 9:00 alle 11:00 – sarà al fianco dei precari del PNRR in un sit-in di protesta. Al margine della manifestazione le lavoratrici ed i lavoratori consegneranno un documento al Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, in cui sono sintetizzate le motivazioni della rimostranza” si legge.