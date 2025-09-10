La Futura si presenta: l’11 settembre l’incontro con la stampa in vista della nuova stagione | INFO

Con ancora negli occhi e nella memoria la grande stagione dell’anno scorso, alla quale è mancata solo la gioia finale della promozione, la Polisportiva Futura riparte con grande entusiasmo. Giovedì 11 settembre, alle ore 10:30, presso la Sala Meeting “Centro Servizi L’Acquario” della Cadi Antincendi sita in Via Ciccarello 77 a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dedicata al futuro societario e sportivo del Club.

L’incontro rappresenterà un momento cruciale per presentare i nuovi assetti, i progetti ambiziosi e la visione che guiderà la società nella prossima stagione e negli anni a venire. Sarà l’occasione per illustrare le strategie, gli obiettivi e le novità che caratterizzeranno il cammino della Polisportiva Futura.