La Calabria del volley alza la rete: le date della stagione 2025-2026

Con l’avvio della stagione 2025/26 prende ufficialmente il via l’attività agonistica regionale della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Calabria. I campionati di Serie C e D, maschili e femminili, si confermano il cuore pulsante del movimento, coinvolgendo numerose società del territorio in un percorso sportivo che valorizza tradizione, impegno e crescita dei giovani talenti.

Dal prossimo 11 ottobre, le squadre scenderanno in campo animate dalla passione per la pallavolo e dalla volontà di rappresentare al meglio le proprie comunità, dando vita a una stagione che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici e sportivi. Di seguito, ecco tutte le squadre ai nastri di partenza dei vari campionati. Sul portale Fipavonline sarà possibile visionare i calendari provvisori a partire dal 19 settembre.

Serie C Maschile

Date: inizio regular season 11-12 ottobre 2025

Pause: 25/26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – 4/5 aprile 2026

Squadre:

Volo Virtus Lamezia, Us Acli Virtus M. Mancuso , Innova Volley, Pallavolo Milani, Corigliano Volley, Polisportiva Montalto, Volley San Francesco Paola, Olimpia Pallavolo 1978, Luck Volley RC, Asd 5fFrondi, Sportspecialist , Callipo sport

Serie D Maschile

Date: inizio regular season 11-12 ottobre 2025

Pause: 25/26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – 4/5 aprile 2026

Squadre:

Pallavolo Crotone, St Sport, Asd Pepea, Volley S. Giovanni in Fiore, Donrusso Volley Club, Area Brutia Volley Team, Volley Academy, Polisportiva Acli Settecolli, Volley Bianco Bovalino, School Volley Taurianova, Filadelfia Cup, Volley Club Nicotera

Serie C Femminile

Date: inizio regular season 11-12 ottobre 2025

Pause: 25/26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – 4/5 aprile 2026

Girone A:

Pallavolo Crotone, Pallavolo Cutro, Pall. Stella Azzurra, Acsi Pink Lamezia, Sporting Magna Graecia, Scuola Volley V. Avolio, Pallavolo Rossano, Pallavolo Paola, Silan Volley, Nuova Pallavolo Bisignano, Volley Academy

Girone B:

Next Atlas, Asd Pepea, Polisportiva Elio Sozzi, New Fides Volley Campo Calabro, Pallavolo Saverio Macheda, Volley Metauria, Pallavolo Jonica, Sportspecialist, Pgs O.S. Evergreen, Filadelfia Cup, Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti

Serie D Femminile

Date: inizio regular season 11-12 ottobre 2025

Pause: 25/26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – 4/5 aprile 2026

Girone A:

Pallavolo Crotone, St Sport, Top Volley Lamezia Terme, Asd Olvi, Acli Volley Rogliano, Polisportiva Spes Praia, Volleyball Kermes, Volley Parenti, Cosenza Volley Club

Girone B:

Polisportiva Chiaravalle, Sicma Volley, Union Volley Soverato, Polisportiva Elio Sozzi, Virtus1962, Kaulon Volley, School Volley Taurianova, Del Core Volley Academy, Volley Club Nicotera