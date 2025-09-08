Italia gattusiana: agli errori risponde con cuore e peperoncino. Spettacolare 4-5 contro Israele

È un’Italia che lotta, che non si arrende che reagisce. È un’Italia che commette degli errori e cha un conto aperto con la sfiga, ma è anche un’Italia che “non è finita finchè non è finita“. È un’Italia cuore e peperoncino. Pochi giorni da CT per Gattuso, impossibile dare una quadra tattica precisa alla Nazionale, governata da logiche differenti da quelle di un club. Sulla testa e sul carattere però si può agire. E “Ringhio” ha puntato forte lì, dando un po’ di mentalità calabrese ai suoi ragazzi. L’Italia molle e sfiduciata di Spalletti sembra un ricordo sbiadito.

Dopo i 5 gol segnati all’Estonia, l’Italia ne sigla addirittura 7 questa sera, peccato che due siano nella propria porta: gol che apre la gara, quello dovuto a una sfortunata deviazione di Locatelli, e quello che permette a Israele di accorciare sul 3-4, cortesia di un ‘infortunio’ di Bastoni. Ma andiamo con ordine. Al vantaggio improvviso israeliano risponde Kean con una bella giocata dal limite dell’area per l’1-1 al 40′.

Nella ripresa Peretz firma un super gol per il 2-1 israeliano, ma nel giro di 5 minuti prima Kean di potenza, poi Politano in allungo su una bella combinazione con Retegui, permettono all’Italia il primo vantaggio della partita. Tommaso Buffon agita la bandiera tricolore e soffre sugli spalti insieme ai tifosi azzurri. All’81’ il guizzo di Raspadori, sempre decisivo in uscita dalla panchina, sembra chiudere i giochi sul 2-4.

E, invece, nel finale c’è da soffrire. L’autogol di Bastoni riapre i giochi, Peretz pareggia i conti all’89’ e per l’Italia rischiano di aprirsi le porte di un baratro fatto di paure, frustrazione e scoramento. Ma non agli azzurri di Gattuso: Tonali, colui che ne aveva ereditato la maglia numero 8 ai tempi del Milan, chiedendogli il permesso con una telefonata, fa partire una conclusione carica di speranza e rabbia che supera il portiere israeliano. Finisce 4-5, per Gattuso, primo allenatore calabrese sulla panchina della Nazionale, è la seconda vittoria in due gare. Una partita complicata, da batticuore, con tanti errori da correggere, ma che porta in dote 3 punti e tanta fiducia per la prossima sfida contro la Norvegia in cui è vietato sbagliare.