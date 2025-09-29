Il prof. reggino Veronese denuncia la flotilla per Gaza: “rischio di trascinare l’Italia nel conflitto”

Il Prof. reggino Veronese Simone ha inviato un esposto in Procura avente oggetto “La flotilla ignora l’appello di Mattarella e rischia di trascinare l’Italia nel conflitto”. Ecco il testo integrale della lettera: “Caro Direttore, Ho inviato alla Procura della Repubblica di Roma pochi minuti fa tramite email certificata un esposto formale contro i cittadini italiani — fra i quali figurano anche deputati e senatori — che hanno preso parte alla cosiddetta flotilla per Gaza. Lo faccio come Prof. Simone Antonio Veronese, e lo faccio perché non si può rimanere in silenzio di fronte a un’azione che mette a rischio la sicurezza del Paese e la pace internazionale”.

“La mia posizione è chiara e netta: sono a favore della pace, della fine della guerra e dell’invio immediato di tutti gli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, che soffre da mesi una situazione drammatica. Gli aiuti devono arrivare, ma devono farlo attraverso i canali internazionali riconosciuti, sicuri e garantiti dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni umanitarie. Il punto centrale della mia denuncia è che questa flotilla non ha come obiettivo reale la pace né l’aiuto concreto ai civili. L’unico vero obiettivo è forzare deliberatamente il blocco navale imposto da Israele, un’azione dichiaratamente provocatoria e pericolosa”.

“A confermarlo c’è un dato inequivocabile: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva rivolto ai partecipanti un appello accorato, invitandoli a fermarsi a Cipro e a consegnare gli aiuti alla Chiesa locale, affinché potessero arrivare a Gaza in forma neutrale e sicura. Un appello di equilibrio e responsabilità, che mirava a garantire sia l’assistenza alla popolazione palestinese sia la sicurezza dei cittadini italiani imbarcati. Ebbene, questo appello è stato apertamente ignorato. I promotori e i partecipanti della flotilla hanno risposto con un netto rifiuto, scegliendo di procedere nella rotta verso Gaza nonostante i rischi evidenti”.

“Questo atteggiamento dimostra che non si tratta di una missione umanitaria, ma di un’azione politica e propagandistica, volta a sfidare Israele e a trascinare altri Stati – Italia compresa – in un confronto diretto. Il caso è reso ancora più grave dalle dichiarazioni dell’on. Nicola Fratoianni (AVS), che in un’intervista televisiva ha invocato addirittura l’intervento delle fregate italiane ed europee per “violare il blocco navale”. Una simile affermazione non solo è irresponsabile, ma è anche idonea ad alimentare tumulti e disordini nelle città italiane ed europee, qualora la flotilla venga fermata, attribuendo al Governo italiano la colpa di non averla sostenuta. Il rischio concreto è quello di vedere in Italia e in Europa manifestazioni violente, aggressioni alle Forze dell’Ordine, tafferugli e devastazioni urbane, con conseguenze gravissime per la sicurezza pubblica”.

“Dal punto di vista giuridico, ho richiamato nella mia denuncia gli artt. 244, 245 e 247 del Codice Penale, che puniscono gli atti ostili contro Stati esteri, gli arruolamenti non autorizzati e il servizio militare a favore di soggetti esteri senza approvazione governativa. Condotte come quelle poste in essere dai cittadini italiani a bordo della flotilla rischiano infatti di esporre il nostro Paese ad una conflittualità diplomatica e militare con Israele, configurando veri e propri reati. Occorre sottolineare un ulteriore, gravissimo effetto collaterale: queste azioni — presentate come gesti di solidarietà — possono in realtà alimentare tensioni e provocare tumulti nelle piazze europee e nelle nostre città. Qualora la flotilla venisse fermata o contrastata, i promotori e i loro sostenitori cercherebbero facilmente un capro espiatorio nello Stato che non avrebbe “protetto” la missione. Ne deriverebbero manifestazioni di piazza, possibili scontri con le Forze dell’Ordine, atti violenti e la crescita del consenso verso soggetti che fanno riferimento a ideologie estremiste. È inaccettabile che, sotto il vessillo della solidarietà, si legittimino comportamenti che fanno il gioco dei gruppi estremisti o che favoriscano l’innesco di tensioni sociali e politiche. Alcuni ambienti politici — con scelte strumentali e talvolta spregiudicate — sembrano utilizzare l’emotività dell’opinione pubblica per alimentare uno scontro che non porta pace, ma conflitto”.

“Questa responsabilità politica è grave quanto le responsabilità penali: lo Stato deve tutelare l’ordine costituzionale e la sicurezza dei cittadini, non assecondare operazioni che minacciano la coesione sociale e la sicurezza internazionale. Per questo motivo ho ritenuto doveroso rivolgermi alla Procura: non per attaccare chi protesta, ma per chiedere che si accertino le responsabilità di chi con azioni e parole mira a provocare uno scontro tra Stati e a destabilizzare l’ordine pubblico. Non starò zitto. Non dobbiamo avere paura di denunciare. Come ricordava Giovanni Falcone “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”: il silenzio di fronte a rischi concreti è complicità. Lo Stato deve reagire con fermezza, i cittadini devono essere informati con chiarezza, e la politica responsabile deve promuovere canali di aiuto seri e sicuri, non gesti propagandistici che mettono a rischio vite e relazioni tra Stati” conclude il Prof. reggino Veronese Simone.