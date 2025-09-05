Il presidente della FIFA Gianni Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria: data e orario della cerimonia

“Sabato 6 settembre alle ore 11 presso la sala del Consiglio comunale “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio si terrà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria a Giovanni Vincenzo Infantino, presidente della Fifa”. E’ stato svelato anche l’orario, oltre la data, della cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria a Giovanni Vincenzo Infantino, presidente della Fifa. Ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la decisione, annunciando giorno e luogo della cerimonia. Mancava l’orario: sarà alle ore 11.