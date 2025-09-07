Il Maggiore Ettore Pagnano lascia il Comando dei Carabinieri di Messina Sud per Roma

Dopo quattro anni nell’incarico, il Maggiore Ettore Pagnano lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Messina Sud per assumere un nuovo incarico presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma. L’Ufficiale, arrivato a Messina nel settembre 2021 con il grado di Capitano, promosso al grado di Maggiore nel gennaio 2024, si è formato giovanissimo presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per poi frequentare i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena e, successivamente, della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove, conseguita la laurea in giurisprudenza, ha ricevuto nel 2014 il suo primo incarico come Comandante di plotone ed insegnante presso la Scuola Allievi di Campobasso occupandosi, per circa un anno, della formazione di base dei Carabinieri. Successivamente ha prestato servizio presso la Compagnia di Foligno (PG), dove ha diretto il Nucleo Operativo e Radiomobile e, prima di essere chiamato al comando della Compagnia di Messina Sud, dal 2017 è stato comandante della Compagnia dell’Arma di Colleferro (Roma).

Il Maggiore Pagnano, nel periodo di permanenza a Messina, ha diretto diverse attività d’indagine, raggiungendo brillanti risultati nel contrasto alla criminalità comune e organizzata. Rilevante, inoltre, è stato l’impegno dell’Ufficiale nel campo della cultura della legalità, con la partecipazione a numerosi incontri in istituti scolastici durante i quali, discutendo con i giovani, ha sottolineato l’importanza, per le nuove generazioni, di comprendere l’importanza di valori quali il rispetto per gli altri, la solidarietà e l’osservanza delle norme.