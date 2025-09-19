“Il gioco delle caselle”: frecciata polemica di FP CGIL contro la Camera di Commercio di Reggio Calabria

“Non finisce di stupire il perpetrare dell’azione di disfacimento dei principi di parità di trattamento dei dipendenti attuato dal Segretario Generale e dalla Governance Politica della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Poco più di un mese fa la FP CGIL aveva denunciato, come negli ultimi anni, tutte le decisioni riguardo il riconoscimento del merito dei dipendenti è solo ad esclusivo arbitrio del Segretario Generale e, di conseguenza, di chi rientra nei suoi canoni di giudizio”. Comincia così la nota di FP CGIL, a firma del segretario Francesca Galatti, contro la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

“Non è bastato creare un Regolamento per le Progressioni di Carriera con criteri studiati nei minimi particolari per assicurare le caselle disponibili ma addirittura si pensa di poter mettere in discussione anche il riconoscimento delle attività di Formazione interna, che dovrebbero essere valutate dalla Commissione. Giusto per informazione, la Commissione Valutatrice è presieduta dal Segretario Generale! Siamo sicuri dell’esito di questa procedura, che attendiamo con ansia, visto che i calcoli matematici siamo in grado di farli anche noi, ma crediamo fermamente che le risultanze non potranno che confermare l’ennesimo atto di imperio!”.

“Teniamo a sottolineare che, a differenza di quanto sostenuto dal Presidente della Camera di Commercio e dal suo Segretario Generale, la migrazione dei dipendenti verso altre realtà che possano garantire crescita professionale, serenità lavorativa e riconoscimento si attesta oltre le 10 unità negli ultimi anni e sta continuando. Le motivazioni non sono di natura personale! In un Ente di soli 34 dipendenti tutto questo rappresenta il fallimento della gestione del capitale umano con chiare conseguenze sui carichi di lavoro dei restanti lavoratori e difficoltà nell’ erogazione dei servizi”.

“Ci aspettiamo che i nuovi “promossi” vengano utilizzati in attività che rientrano nella loro Formazione Culturale/Professionale e non diversamente occupando posti comodi, a differenza di chi viene utilizzato come pedina a seconda della giornata! Aspettiamo solo di vedere cosa altro riusciranno ad inventarsi, fermo restando che i lavoratori saranno sempre e comunque garantiti dalle tutele sindacali previste” si chiude la nota.