“Home – Il sostegno è di casa”, a Messina la presentazione del progetto

Domani, giovedì 4 settembre 2025, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il Comune di Messina presenterà il progetto Home, un’iniziativa rivolta ai nuclei familiari più fragili per garantire un supporto economico sul canone di locazione e sulle utenze domestiche per 12 mesi. Home – Poc Me lV 3.1.F, finanziato con i fondi POC Metro (Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020), sarà presentato dal Sindaco Federico Basile, dall’Assessora alle Politiche Sociali e della Casa Alessandra Calafiore e dal Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio. L’iniziativa si avvale del supporto del Servizio Reti e Infrastruttura Digitale del Comune di Messina, coordinato dall’Assessore Roberto Cicala, per le procedure di presentazione, registrazione e valutazione delle domande da parte dei cittadini interessati.

Il progetto affronta il tema dell’abitare delle persone fragili che sostengono o cercano un affitto sul mercato privato ma incontrano difficoltà nel sostenere canoni di locazione e utenze troppo onerosi rispetto alla propria situazione economica. L’iniziativa intende fornire un sostegno concreto per garantire il diritto alla casa e favorire la stabilità abitativa dei nuclei più vulnerabili. Durante l’incontro saranno illustrati tutti i dettagli dell’azione, con particolare attenzione al sostegno economico per i canoni di locazione e per le utenze domestiche.