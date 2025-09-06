Gol ed emozioni per il 1° Memorial Aldo Fiorenza | FOTO

Si è svolto il primo “Memorial Aldo Fiorenza”, quadrangolare allievi con le compagini Val Gallico, Reggio Ravagnese, Pro Pellaro e Campese. Presenti alla manifestazione i familiari, la figlia Cristina e il genero Peppe Scopelliti, insieme a una massiccia presenza di appassionati e amici. L’organizzazione “ringrazia il Val Gallico per l’ospitalità con il direttore generale Natale Gatto, nonchè Mimmo Sccappatura e Mario Merolillo che hanno contribuito alla riuscita dell’evento“.

Al termine del quadrangolare è stata effettuata la premiazione con i riconoscimenti assegnati alle squadre partecipanti.